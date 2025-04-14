Терапевт Тен: резкая смена настроения весной происходит из-за дефицита серотонина

Резкая смена настроения, которую называют весенним обострением, происходит из-за дефицита серотонина и психологического давления социальных сетей. Об этом рассказала NEWS.ru терапевт Зарема Тен.

По ее словам, увеличение длины дня весной влияет на хаотичную перестройку гормонов.

Зимой дефицит солнечного света снижает выработку серотонина и нарушает синтез мелатонина. Организм привыкает к замедленному метаболизму. Однако увеличение дня весной запускает перестройку. Существуют и другие факторы риска, например, социальное давление весеннего обновления. Социальные сети усиливают это влияние: изображения путешествий, тренировок и достижений вызывают чувство неполноценности.

Тен объяснила, что попытки соответствовать ожиданиям приводят к стрессу и выгоранию, особенно у людей с тревожными или депрессивными расстройствами. Дисбаланс гормонов создает нагрузку для нервной системы, вызывая раздражительность или гипоманиакальные состояния у предрасположенных людей.

Весной возможны сбои циркадных ритмов. Они подстраиваются под световой день. Зимой циклы удлиняются, замедляя обменные процессы. Весной резкий переход к яркому освещению десинхронизирует внутренние часы. Для адаптации к новому световому режиму требуется до четырех недель.