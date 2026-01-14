«Не в ущерб малым городам». Останина указала на проблемы в системе родовспоможения

Депутат Останина выступила за перинатальные центры, но не в ущерб малым городам

В России необходимо строить новые перинатальные центры, но не в ущерб малым городам и районам. Об этом 360.ru заявила депутат Госдумы Нина Останина.

«Я за профессиональные перинатальные центры, но не в ущерб малым городам и районам, где женщины лишены возможности и консультироваться на ранних сроках беременности, и родить ребенка», — сказала она.

Останина добавила, что летом посещала Иркутскую область и узнала про случай женщины, которая ездила в Иркутск из Ангарска на роды в перинатальный центр.

«До рождения ребенка осталась неделя. Снимает квартиру с вещами, рожает ребенка, за ней едет муж и обратно они едут восемь часов в поезде с новорожденным. Здесь и инфекции, и другое. Разве это нормально?» — задалась вопросом парламентарий.

Депутат напомнила, что в советское время в каждом населенном пункте работал если не роддом, то родильное отделение, но теперь закрыли и их.

Также Останина поддержала предложение председателя комиссии Общественной палаты по демографии Сергея Рыбальченко по увеличению сумму родового сертификата до 33 тысяч рублей.

«Не сомневаюсь, что депутаты нашего комитета поддержат инициативу. Сегодня стоимость сертификата не отражает потребностей учреждений родовспоможения, поскольку сертификат идет не самой роженице, а организации, куда поступила женщина», — заключила она.

Ранее стало известно, что девять младенцев погибли в роддоме Новокузнецка на январских праздниках.