Эксперт в области здорового питания, лидер движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская в разговоре с ТАСС поделилась списком доступных продуктов, которые являются хорошей альтернативой дорогостоящим суперфудам. По ее словам, яйца — это отличный источник холина для мозга и полноценного белка, способный заменить дорогие протеиновые добавки.

Лещинская отметила, что сельдь и скумбрия, которые стоят значительно дешевле лосося, содержат омега-3 жирные кислоты, необходимые для сердечно-сосудистой системы. Это особенно актуально для жителей регионов с холодным климатом, отметил «Взгляд».

Черника, богатая антоцианами, и ее замороженный аналог также полезны для здоровья. Квашеная капуста действует как пробиотик и стоит меньше йогуртов с бифидобактериями. Творог обеспечивает организм медленным белком и кальцием, а грецкие орехи содержат природный мелатонин, который помогает улучшить сон.

Кроме того, в список полезных продуктов включены чечевица, тыквенные семечки, оливковое и нерафинированное подсолнечное масло. Недельный запас таких доступных продуктов на одного взрослого обойдется менее чем в 1 500 рублей, в то время как корзина суперфудов, включающая авокадо, семена чиа и кокосовое масло, стоит более трех тысяч рублей.