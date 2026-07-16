Не раковина и даже не унитаз. Назван главный рассадник микробов в туалете

Эксперт по обустройству ванной комнаты Фаз Салуу назвала общее полотенце для рук в туалете основным источником микробов. Об этом сообщило издание Surrey Live .

«Микроорганизмы с недостаточно тщательно вымытых рук или просто с кожи могут попасть на ткань, а влага создает идеальные условия для выживания и размножения микроорганизмов», — пояснила она.

На полотенцах для рук бактерий может оказаться больше, чем на раковине или на ободке унитаза. Важно, чтобы оно было чистым, а также успевало высохнуть после каждого использования, что проблематично в больших семьях.

Она подчеркнула, что, если у кого-то из членов семьи рвота или диарея, следует менять полотенца каждый день. Кроме того, у заболевшего должно быть отдельное полотенце.

Ранее биолог Мария Золотарева рассказала, что при несоблюдении гигиены очки могут стать рассадником бактерий золотистого стафилококка.