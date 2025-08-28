Биолог Золотарева сообщила, что очки могут стать рассадником бактерий золотистого стафилококка
Очки, будь то коррекционные или солнцезащитные, могут стать источником опасных микроорганизмов при несоблюдении гигиены. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, эксперт в области биотехнологий Мария Золотарева в беседе с Life.ru.
По словам специалиста, на носоупорах и заушниках изделия скапливается большое количество микроорганизмов, так как эти части постоянно соприкасаются с кожей. Среди них есть золотистый стафилококк, который может вызывать воспаления при попадании в глаза.
Золотарева отметила, что привычка трогать очки за линзы увеличивает риск переноса микробов с рук на стекла. Это особенно опасно для людей с ослабленным иммунитетом и синдромом сухого глаза.