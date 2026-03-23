Не просто шаги: как превратить ходьбу в мощный инструмент против напряжения и слабых мышц?

Ходьбу недооценивают, считая ее обычной кардиотренировкой и способом сжечь калории. Однако правильная ходьба может укрепить мышцы, выправить осанку, а также снять хроническое напряжение, вызванное стрессом. Подробности написали в материале CNN .

Авторы призывают считать ходьбу ежедневной базовой тренировкой, которая закладывает основу для силовых показателей в тренажерном зале и в повседневной жизни.

«Ходьба — это не просто способ сжечь калории. Это один из самых фундаментальных двигательных паттернов тела», — отметили авторы статьи.

Однако ходить тоже нужно уметь. При правильных движениях походки таз вращается синхронно с ногами, а грудная клетка — в противоположную сторону от движения рук. В то же время основные мышцы динамически стабилизируют позвоночник, поддерживая вертикальное положение при переносе веса с одной ноги на другую.

При ходьбе необходимо следить за техникой, как при выполнении любого другого упражнения. Не следует наклоняться вперед, прогибать поясницу или напрягать грудную клетку. Вдыхать нужно через нос, а выдыхать через рот с небольшой задержкой.

Неправильные движения могут привести к болям в спине, дискомфорте в тазобедренном суставе и растяжению.

Ученые установили, что особенности походки могут многое рассказать об эмоциональном состоянии. Исследование может помочь в обучении роботов лучшему распознаванию человеческих эмоций и реагированию на них.