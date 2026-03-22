Royal Society Open Science: эмоциональное состояние человека можно определить по походке

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Royal Society Open Science, особенности походки могут многое рассказать о нашем эмоциональном состоянии. Ученые во главе с Миной Вакабаяси из Международного института передовых телекоммуникационных исследований в Японии стремились определить, существует ли определенная модель движений, которая сигнализирует об эмоциональных состояниях. С научной работой ознакомился сайт Transsibinfo.com .

Команда провела два эксперимента. В первом актеры должны были вспомнить события, вызывающие разные эмоции, а затем пройти небольшое расстояние, обдумывая каждое воспоминание. Затем записи были преобразованы в видеоролики с 17 белыми точками, представляющими основные суставы тела. Взрослым добровольцам нужно было нажать кнопку, чтобы определить воспринимаемую ими эмоцию. Они правильно определяли эмоции с вероятностью значительно выше случайной.

Используя эти данные, исследовательская группа применила метод анализа главных компонентов (PCA), чтобы разложить ходьбу на различные компоненты. Они обнаружили, что один конкретный паттерн, ширина и время движений рук и ног (PC2), являлся специфическим сигналом, определяющим суждения наблюдателей.

Во втором эксперименте ученые начали с точечного рисунка нейтральной походки, а затем с помощью компьютера манипулировали PC2. Они увеличивали или уменьшали амплитуду движений, чтобы она соответствовала движениям, выражающим гнев, печаль или страх. И здесь наблюдатели снова правильно определяли походку как гневную, когда движения были большими, или как грустную/испуганную, когда они были маленькими.

Авторы исследования пришли к выводу, что даже один двигательный паттерн может независимо оказывать причинное влияние на распознавание эмоций. В перспективе исследователи предполагают, что их работа может найти применение не только в психологических исследованиях, но и в создании более реалистичной анимации для видеоигр, а также использоваться для обучения роботов лучшему распознаванию человеческих эмоций и реагированию на них.