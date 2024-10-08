«Не панацея». В каких случаях вакцина от рака окажется эффективной

Вакцина от рака будет эффективна только при определенных направлениях болезни. Об этом рассказал в интервью Lenta.ru один из ее разработчиков, директор Научно-исследовательского института экспериментальной диагностики и терапии опухолей Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина кандидат биологических наук Вячеслав Косоруков.

«Важно понимать, что это вовсе не панацея. <…> Вакцина будет эффективна только при определенных видах рака, для которых показано применение иммунотерапии», — сказал он.

По словам Косорукова, в клинических рекомендациях указано, где и когда можно применять иммунотерапию. Пока этот список ограничен, в частности, туда входит меланома. В будущем в перечень смогут включить рак легкого, некоторые виды рака ЖКТ. Для каждого из них нужно провести отдельные испытания, чтобы подтвердить эффективность вакцины.

Также ученые создают специальную диагностическую платформу, которая будет анализировать информацию о пациентах и давать рекомендации по применению препарата.