Вакцину от рака испытают в России

Биолог Косоруков: в России в ближайшее время испытают вакцину от рака

Фото: Freepik

В ближайшее время начнутся испытания отечественной терапевтической вакцины от рака. Об этом «Ленте.ру» сообщил кандидат биологических наук, директор научно-исследовательского института экспериментальной диагностики Вячеслав Косоруков.

«Вероятно, уже в ближайшее время начнутся клинические испытания. Они могут быть либо так называемыми исследованиями в рамках клинических исключений, либо полноценными клиническими испытаниями», — сказал он.

Косоруков отметил, что вакцина будет создаваться персонального под пациента основе генома опухоли и его генома. После операции средство будет выполнять функцию терапевтического средства.

Он также напомнил, что в России с 2025 года лечение пациентов персонализированными препаратами станет законным, когда невозможно провести клинические исследования.

Ранее стало известно, что испытания российской вакцины на добровольцах начнутся после одобрения Минздрава.

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