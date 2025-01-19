Не можете заснуть? Врач раскрыл странную позу, которая мгновенно избавит от бессонницы

Избавиться от бессонницы поможет поза, разработанная специально для астронавтов. Об этом врач Национальной службы здравоохранения Великобритании Тим Мерсер рассказал в беседе с Daily Mail.

Метод под названием «нулевая гравитация» был разработан НАСА. Он помогает астронавтам заснуть в условиях экстремального давления.

По словам Мерсера, эту позу могут применять и обычные люди. Техника заключается в том, что нужно лечь на спину, поднять голову и ноги так, чтобы они находились чуть выше уровня сердца, а позвоночник был относительно прямым. При этом голова должна быть слегка приподнята, а колени и локти немного согнуты.

Доктор объяснил, что при таком положении головы дыхательные пути раскрываются и получают больше кислорода во время сна. Эта поза также поможет людям с респираторными заболеваниями, улучшит кровообращение в организме и ускорит заживление травм.

Врач-кардиолог Рози Гордсет ранее объяснила, что положение тела во сне может указывать на серьезные заболевания, например, на сердечную недостаточность.