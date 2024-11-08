Названа поза во сне, указывающая на смертельную болезнь

Положение тела во сне может указывать на серьезные заболевания, в частности, на сердечную недостаточность. Об этом сообщило издание Daily Mail .

Врач-кардиолог Рози Гордсет объяснила, что человеку, испытывающему во время сна на спине дискомфорт, и поэтому обкладывающемуся подушками и принимающим положение полулежа, следует обратиться к доктору по поводу проблем с сердцем.

В такой ситуации сердце не способно эффективно качать кровь, так как мышца ослаблена. Люди могут ощущать усталость, в том числе изнурительную, и сильную одышку.

Гордсет подчеркнула, что сердечную недостаточность нельзя недооценивать, так как восемь из 10 человек впервые узнают о ней только при экстренной госпитализации. Если же своевременно выявить заболевание и взять под контроль, то риск гибели снизится.

Ранее в Великобритании сообщили, что лондонские клиники начнут использовать «калькулятор смерти», работающий на основе искусственного интеллекта, чтобы выявлять скрытые проблемы со здоровьем на основе одной ЭКГ.