«Не есть после шести». Диетолог раскрыл, насколько эффективно это правило

Врач Литвинова-Гразион: правило «не есть после шести» может и навредить

Часто можно услышать совет не есть после шести вечера, чтобы похудеть, но не всегда такой подход будет работать, а иногда даже может и навредить. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог «СМ-Клиника» Надежда Литвинова-Гразион.

«Отказ от еды после 18:00 действительно может дать эффект — но только при одном условии: если за счет этого снижается общая калорийность рациона. В таком случае человек может начать терять вес», — рассказала она.

Диетолог отметила, что если завтрак или обед потом будет более плотным, то не стоит ждать особого эффекта. Но такой режим будет полезен, если человек склонен к поздним перекусам и при стабильном режиме сна.

Врач добавила, что правило «не есть после шести» не подойдет людям с поздним отходом ко сну, с вечерними тренировками или имеющих некоторые заболевания, когда нельзя допускать длительные перерывы между приемами пищи. Например, сахарный диабет или проблемы с ЖКТ.

Врач посоветовала больше внимания уделить общей калорийности рациона, его качеству и регулярности питания. Все это должно соответствовать образу жизни человека.

Ранее диетолог Роман Пристанский рекомендовал исключить углеводы за четыре часа до сна и оставить только белок.