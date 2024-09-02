Не больше трех раз в неделю. Россиянам рекомендовали не частить с готовыми завтраками

Роспотребнадзор: есть готовые завтраки часто нельзя из-за добавленного сахара

Фото: Телеканал «360»

Родителям не следует кормить детей готовыми завтраками чаще двух-трех раз в неделю из-за высокого содержания добавленного сахара в них. Об этом сообщили в рамках проекта «Здоровое питание» от Роспотребнадзора.

Эксперты заявили, что полезным завтраком принято считать кашу на молоке, йогурты с фруктами, омлет и запеканку. Количество приемов сухих завтраков диетологи рекомендовали сократить до трех раз в неделю из-за содержания в них добавленного сахара.

«Добавленный сахар — это тот, который привносится в любое блюдо или продукт дополнительно к тому количеству, что содержится в нем изначально», — заявили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, в ведомстве призвали обратить внимание на состав товара перед покупкой, чтобы потребление добавленного сахара не превышало 10% от общей калорийности суточного рациона.

«Обращайте внимание не только на количество сахара, но также на наличие красителей и ароматизаторов», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Специалисты ведомства добавили, что завтрак — это важный прием пищи, его они советовали ввести в привычку для профилактики возникновения избыточного веса у детей.

Ранее нутрициолог Анастасия Доценко рассказала, что желающие похудеть при переходе на строгие диеты могут навредить себе ментально и физически. Отказывать от вредных продуктов она посоветовала постепенно.

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