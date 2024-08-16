Нутрициолог Доценко: увеличение разнообразия вкусов поможет сократить тягу к сахару

Желающие похудеть могут навредить себе ментально и физически при переходе на здоровое питание. О том, как избежать строгих диет и плавно начать питаться правильно, рассказала нутрициолог Анастасия Доценко, сообщил сайт newia.ru.

По словам эксперта, часто мозг замещает желание кислого на сладкое. Увеличение разнообразия вкусов в рационе поможет сократить тягу к сахару. Так, можно добавить в салаты горькие овощи или ягоды.

Кроме того, каждый раз нужно стараться покупать в магазине что-то новое. Так организм будет получать больше витаминов и минералов, что позволит снизить потребление нездоровой пищи, отметила Доценко.