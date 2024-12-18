Названы ускоряющие старение организма продукты

Age and Ageing: чипсы и шоколад увеличивают риск преждевременной смерти на 2%

Группа австралийских исследователей из Университета Монаша выяснила, что снижение в рационе обработанной еды и добавление фруктов и овощей поможет замедлить процесс биологического старения организма. Результаты исследования опубликовали в журнале Age and Ageing .

Ученые выяснили, что регулярное употребление таких продуктов, как шоколад, печенье, картофельные чипсы и полуфабрикаты увеличивает вероятность преждевременной смерти.

Исследователи проанализировали данные 16 055 участников Национального исследования здоровья и питания (NHANES) в возрасте от 20 до 79 лет, изучив их пищевые привычки.

В результате выяснилось, что увеличение в рационе доли переработанных продуктов всего на 10% уже ускоряет биологический возраст человека примерно на 2,4 месяца.

По словам доктора Барбары Кардосо, это повышает риск смерти на 2%, а развитие хронических заболеваний на — 0,5%.

Ранее диетолог Ванесса Кинг рассказала, что такой микроэлемент, как селен, повышает иммунитет, улучшает работу щитовидной железы и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний в пожилом возрасте.