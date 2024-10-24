Назван важнейший микроэлемент для стареющего организма

Селен не только повысит иммунитет и улучшит работу щитовидной железы, но и снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний в пожилом возрасте. Диетолог, представитель Академии питания и диетологии Ванесса Кинг сообщила Verywell Health , что этот микроэлемент необходим для здорового старения.

«Суть в том, что если вы придерживаетесь здоровой диеты, богатой продуктами, содержащими селен, вы улучшаете здоровье своего сердца и снижаете риск сердечно-сосудистых заболеваний», — сказала она.

Диетолог прокомментировала последние исследования о связи селена и возрастных проблем. Ученые доказали, что употребление продуктов с этим микроэлементом увеличивало длину теломер — маркера биологического старения. Кинг сообщила, что он также способствовал росту клеток, работе щитовидной железы и укреплению иммунитета.

По словам специалиста, селен можно получить из яиц, креветок, мяса, овощей, зерновых и бразильских орехов. Кинг сообщила, что принимать его в виде биологически активных добавок не нужно — среднестатистический американец получает достаточное количество из еды.

Российские ученые нашли связь между уровнем селена в организме и тяжестью COVID-19. Доктор медицинских наук Андрей Свистунов сообщил, что чем выше его содержание, чем легче пациент переносил болезнь.