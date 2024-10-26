Названы усиливающие запах пота продукты

Некоторые продукты могут усиливать неприятный запах пота из-за своего состава и процесса метаболизма в организме. Об этом в интервью UfaTime.ru рассказала главный внештатный специалист-эндокринолог Минздрава Башкирии Алия Насыртдинова.

Специалист отнесла к таким продуктам специи и пряности, красное мясо, обработанные и консервированные продукты, жирные продукты, особенно трансжиры, а также кофеин, алкоголь и выдержанные сыры.

По ее словам, в луке и чесноке содержатся соединения серы, которые при выделении через кожу придают поту сильный запах. Если говорить о красном мясе, то в больших количествах оно трудно переваривается организмом, поэтому его метаболиты тоже могут усиливать запах пота.

Такая же история с употреблением продуктов, содержащих консерванты и искусственные добавки. Алкоголь влияет на функционирование потоотделительных желез, так как вызывает дегидратацию.

Врач добавила, что на запах пота может измениться также из-за гормональных колебаний и диабета.

Ранее бьюти-блогер Рия Горбунова рекомендовала применять антиперсперанты, носить только дышащие ткани и включить в рацион побольше зелени и свежих фруктов, чтобы улучшить запах тела без использования парфюма.