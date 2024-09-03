Бьюти-блогер Горбунова: употребление зелени и фруктов поможет улучшить запах тела

Бьюти-блогер Рия Горбунова рассказала, как улучшить запах тела без использования парфюма. Стоит применять антиперсперанты и носить только дышащие ткани, передала «Вечерняя Москва».

Эксперт также посоветовала включить в рацион побольше зелени и свежих фруктов. Благодаря витаминам и антиоксидантам они помогают поддерживать здоровье кожи. Некоторые овощи, например шпинат и брокколи, способны улучшить запах пота.

По словам Горбуновой, немаловажно уделять внимание потреблению достаточного количества воды. Она эффективно выводит токсины из организма.