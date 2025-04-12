Названы убивающие сосуды продукты

Некоторые продукты постепенно нагружают сердце и разрушают сосуды. Многие считают полезными сыры, но на самом деле они могут привести к гипертонии и головным болям, предупредила в беседе с «Царьградом» «Царьградом» кардиолог Марина Головина.

«Сыры — это тихие убийцы сосудов. В них очень много насыщенных жиров и соли», — отметила она

Врач объяснила, что жир из сыра накапливается медленно и откладывается в стенках сосудов. Из-за этого повышается уровень «плохого» холестерина, а если добавить к этому соль, то получится идеальный рецепт гипертонии и атеросклероза.

Кардиолог посоветовала отказаться от жирных и твердых сортов сыра и вместо них выбирать легкие: адыгейский, фету или рикотту. В пищу их нужно употреблять максимум два раза в неделю.

Также Головина рекомендовала не есть соль. Она маскирует вкус, вызывая привыкание, и задерживает воду. По этой причине сердце получает лишнюю нагрузку и скачки давления.

Ранее врач Нана Погосова рассказала, что для снижения нагрузки на сердце необходимо есть больше овощей.