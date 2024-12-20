Врач Погосова: для снижения нагрузки на сердце необходимо есть больше овощей

Заместитель генерального директора по научно-аналитической работе и профилактической кардиологии НМИЦ кардиологии имени Е. И. Чазова Минздрава России Нана Погосова поделилась с Life советами о том, как уменьшить нагрузку на сердце зимой.

Погосова объяснила, что из-за зимних морозов сосуды сужаются, позволяя организму сохранять тепло. Но это также увеличивает нагрузку на сердце, что может быть опасно для людей с ишемической болезнью сердца и атеросклерозом. При температуре ниже −15 градусов существует риск спазма сосудов и приступа стенокардии, написал сайт TheRussianNews.ru.

В холодное время года люди обычно меньше двигаются, но при этом могут есть столько же или даже больше. Увеличивается вероятность падений, особенно для пожилых людей. Прием препаратов, которые снижают риск тромбообразования, тоже может представлять опасность, отметила специалист.

Чтобы снизить нагрузку на сердце, Погосова рекомендует пересмотреть питание: добавить больше белковых блюд и овощей. В холодный сезон стоит избегать чрезмерной физической активности, выбирать устойчивую обувь и теплую одежду.