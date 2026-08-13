Названы три страны, из которых в Россию завозили лихорадку Западного Нила

Роспотребнадзор: в РФ завозили лихорадку Западного Нила из Мали, Таиланда и ЦАР

В России с начала нынешнего эпидсезона фиксировались единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила (ЛЗН), среди которых были завозные. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Из случаев ЛЗН, зарегистрированных в текущем году есть завозные случаи из других стран, неблагополучных по этой инфекции: Таиланда, Мали, Центральноафриканской Республики», — уточнили в санитарном ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что в этом году не регистрировали случаев летальных исходов, связанных с лихорадкой Западного Нила.

Ранее завкафедрой инфекционных болезней Волгоградского медуниверситета Ольга Чернявская предупредила, что в группу риска по ЛЗН входят пожилые люди с хроническими заболеваниями. Эта болезнь маскируется под простуду, а возбудителя можно выявить только благодаря специальным исследованиям.