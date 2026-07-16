Инфекционист Чернявская предупредила, что пожилые люди входят в группу риска по лихорадке Западного Нила
Тяжелое течение лихорадки Западного Нила угрожает только пожилым людям с хроническими заболеваниями. Об этом сообщила заведующая кафедрой инфекционных болезней Волгоградского медуниверситета Ольга Чернявская, ее слова привел «Взгляд».
По словам инфекциониста, других групп риска не выделяют. При этом она подчеркнула важность своевременной диагностики: чем раньше начато адекватное лечение, тем выше шансы на благоприятный исход.
Специфических симптомов у заболевания нет, оно может маскироваться под обычную простуду. Выявить возбудителя помогают только специальные исследования.
Болезнь способна вызвать серьезные осложнения вплоть до летального исхода, поэтому обращаться к врачу необходимо при первых признаках недомогания. Лечение проходит в инфекционном стационаре, заразиться от больного человека невозможно.
Как уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора, первый случай заражения лихорадкой Западного Нила в Волгоградской области уже подтвержден в 2026 году.