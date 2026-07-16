Инфекционист Чернявская предупредила, что пожилые люди входят в группу риска по лихорадке Западного Нила

Тяжелое течение лихорадки Западного Нила угрожает только пожилым людям с хроническими заболеваниями. Об этом сообщила заведующая кафедрой инфекционных болезней Волгоградского медуниверситета Ольга Чернявская, ее слова привел «Взгляд» .

По словам инфекциониста, других групп риска не выделяют. При этом она подчеркнула важность своевременной диагностики: чем раньше начато адекватное лечение, тем выше шансы на благоприятный исход.

Специфических симптомов у заболевания нет, оно может маскироваться под обычную простуду. Выявить возбудителя помогают только специальные исследования.

Болезнь способна вызвать серьезные осложнения вплоть до летального исхода, поэтому обращаться к врачу необходимо при первых признаках недомогания. Лечение проходит в инфекционном стационаре, заразиться от больного человека невозможно.

Как уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора, первый случай заражения лихорадкой Западного Нила в Волгоградской области уже подтвержден в 2026 году.