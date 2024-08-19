Названы три опасных заболевания, вызываемые кондиционером

Кондиционеры прочно вошли в жизнь современных людей. Их устанавливают не только в офисах, но и в квартирах, чтобы бороться с жарой и духотой, забывая, что увлечение этими приборам приводит к развитию серьезных патологий. Об этом рассказала «Газете.ru» главный внештатный специалист по инфекционным болезням Департамента здравоохранения Югры Людмила Катанахова.

Дело в том, что при работе этого устройства не только изменяется воздух в кондиционируемом помещении, но и внутри прибора могут находиться вирусы и микроорганизмы, которыми человек способен заразиться.

«При использовании кондиционеров можно заразиться различными инфекциями: бактериальными, грибковыми, вирусными», — пояснила врач.

Специалист объяснила, что риск увеличивается при отсутствии грамотной дезинфекции и смены фильтров, а также при постоянном использовании кондиционера. Катанахова также посоветовала приобретать устройства с увлажнением воздуха.

От работающего кондиционера можно подхватить не только обычную простуду. Это могут быть синуситы, бактериальный менингит и легионеллез. При этом последние два заболевания имеют высокие показатели летальности.

Ранее врач Светлана Бурнацкая посоветовала устанавливать вентиляторы на расстоянии от двух и больше метров от человека, чтобы не заболеть.