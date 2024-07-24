Врач Бурнацкая: вентилятор должен быть не ближе 2 метров от человека

Вентиляторы следует располагать не ближе двух метров от человека. Поток воздуха должен направляться мимо, рассказала врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая в беседе с РИАМО .

По словам специалиста, при долгом нахождении на сквозняке человеку необходимо согреться: надеть теплые вещи, намазаться согревающими мазями и выпить достаточное количество теплой жидкости. Назначать самостоятельно лечение в случае болезни нельзя.

Что касается кондиционеров, они должны быть подвешены к потолку. Это необходимо для равномерной циркуляции воздуха, сообщил «Петербургский дневник».