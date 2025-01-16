Названы три ключевых симптома самого смертоносного рака у женщин

Рак шейки матки является самым смертоносным онкологическим заболеванием у женщин. Диагностировать его на ранней стадии можно по трем симптомам, сообщила медицинский специалист компании myTomorrows Анджела Сармьенто Бентанкур газете Daily Mail .

Она заявила, что на заболевание могут указывать боль в пояснице и между бедренными костями, в том числе после близости, слишком обильные менструации, а также кровотечения после секса, между менструациями или после менопаузы. По словам Бентанкур, раковая ткань и ее кровеносные сосуды очень хрупкие, поэтому легко кровоточат.

Вполне возможно, что врачи найдут другие менее опасные нарушения, например, синдром поликистозных яичников, полипы, эндометриоз или инфекцию. Однако Бентанкур предупредила, что при диагностировании рака шейки матки на ранней стадии на ранней стадии вероятность прожить еще хотя бы пять лет составит примерно 95%, на поздней — 80%.

Предотвратить рак можно, отказавшись от никотина, сбросив вес и изменив рацион. Профессор биомедицинских наук Джастин Стеббинг посоветовал есть больше бобовых, овощей и фруктов.