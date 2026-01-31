Названы страны, где россияне могут заразиться вирусом Нипах

Врач Малинникова: вирус Нипах в основном распространен в Индии, Таиланде и Гане

Российским туристам стоит опасаться стран с жарким климатом, таких как Таиланд, Индия и Мадагаскар, из-за распространения вируса Нипах. Об этом ТАСС рассказала доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.

Она объяснила, что люди чаще заболевают там, где активно общаются с больными животными. Вирус также может передаваться, если употреблять мясо таких животных без должной термообработки.

«Факторы риска — это медицинские работники по профессии, скотоводы. Эти люди могут быть даже распространителями этой инфекции», — сказала она.

Врач посоветовала россиянам при поездке в жаркие страны выяснить, есть ли в них эндемичные регионы. Если такие имеются, то их стоит избегать. Она добавила, что россиянам лучше всего следовать по туристическим маршрутам.

Малинникова добавила, что в случае ухудшения самочувствия после прибытия из таких стран нужно посетить врача. Только не забыть упомянуть, какую страну посещали.

Ранее врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала, что экзотические фрукты могут быть заражены вирусом Нипах через летучих лисиц.