Врач Уланкина рассказала о правилах безопасности, которые помогут избежать заражения вирусом Нипах

Экзотические фрукты могут представлять опасность из-за патогенов, которые передаются через зараженные плоды. Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала Life.ru о правилах безопасности, которые помогут избежать заражения смертельным вирусом Нипах.

Вирус Нипах относится к семейству парамиксовирусов и вызывает тяжелую инфекцию с высоким процентом летальности. До 75% случаев заболевания могут оказаться смертельными при несвоевременной и недостаточной медицинской помощи, согласно данным Всемирной организации здравоохранения. Вирус способен вызывать не только острые респираторные симптомы, но и энцефалит — тяжелое воспаление, часто становящееся причиной смерти.

«Специфического лечения или вакцины для людей на сегодняшний день не существует. Терапия направлена на облегчение симптомов. Единственная действенная мера защиты — профилактика и тщательное соблюдение личной гигиены», — подчеркнула эксперт.

Врач рекомендовала воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в период вспышки вируса, избегать мест скопления людей, использовать медицинские маски и часто мыть руки с мылом под проточной водой. При любых признаках недомогания необходимо оставаться дома и обращаться к врачу.

Особое внимание следует уделить обработке экзотических фруктов. Поскольку плоды могут быть заражены вирусом через основных переносчиков — летучих лисиц, их необходимо тщательно обрабатывать. Туристам, выезжающим в страны с высоким риском заражения, не стоит есть фрукты, если они надкусаны и повреждена кожура.