Названы способы быстро уснуть при бессоннице

Врач Мартынов: уберите гаджеты за час до сна и примите теплый душ, чтобы заснуть

При трудностях с засыпанием можно воспользоваться разными методиками, в частности, отказаться от гаджетов и помедитировать. Об этом РИА «Новости» рассказал врач-невролог Владимир Мартынов.

«Что делать, если долго не удается уснуть? Первое — наладить „гигиену сна“: не использовать гаджеты за час до сна, снизить яркость света, попробовать теплый душ или медитацию», — сказал он.

Мартынов добавил, что важно соблюдать распорядок дня. Речь о том, чтобы на постоянной основе ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, причем и в будни, и в выходные.

По его словам, хронический недосып ведет к повышенной утомляемости, проблемам с концентрацией и даже ослаблению иммунитета. Во время сна мозг очищается от так называемых «отходов», что позволяет человеку быть более сконцентрированными и креативными.

Ранее невролог рассказал, что оптимальное время для сна составляет от семи до девяти часов для взрослого человека.