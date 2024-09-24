Названы симптомы отравления дихлофосом

Случай отравления семьи в Красноярском крае показал, что неправильное обращение с дихлофосом может закончится летальным исходом. Об этом в беседе с изданием «Доктор Питер» рассказал врач-токсиколог Михаил Кутушов.

Прокуратура проводит расследование после отравления семьи из шести человек в Красноярском крае. По словам врача, при отравлении дихлофосом у человека появляется головная боль, тошнота и судороги. Также он может потерять сознание.

Тяжесть симптомов зависит от того, сколько вещества успело попасть в организм. Чтобы избежать отравления, Кутушов рекомендовал при обработке помещений надевать защитную одежду и перчатки. А также следить, чтобы вещество не попало в пищу, на посуду и детские игрушки.

Врач предупредил, что предназначенные для борьбы с вредителями пестициды вызывают серьезную интоксикацию. Поэтому смерть может наступить за несколько часов или даже минут.

Ранее приоритетной версией отравления семьи в Красноярском крае назвали аэрозольный препарат от насекомых. Четверо детей и двое взрослых отравились после ужина. Жертвами отравления стали три девочки и один мальчик.