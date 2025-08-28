Названы симптомы мужского климакса

Испанский уролог Альберто Перес Ланзак предупредил, что у мужчин тоже наступает климакс. Его симптомы он перечислил в интервью изданию Infosalus .

По словам врача, у мужчин возрасте 30-40 лет начинает снижаться уровень гормонов. Наиболее заметным гормональный спад становится после 50 лет.

В этот период мужчины могут жаловаться на снижение уровня энергии, проблемы с эрекцией, снижение либидо и появление жировых отложений в области живота. Также снижается плотность костной ткани, а это повышает риск возникновения переломов.

Если говорить об эмоциональном фоне, то мужчины становятся более раздражительными. У них падает концентрация внимания и мотивация, может возникнуть депрессия.

Ланзак пояснил, что на тяжесть симптомов влияет ряд факторов. В частности, образ жизни, наследственность и вредные привычки.

Ранее уролог-андролог Андрей Смерницкий рассказал, что у мужчин после 35-40 лет начинает снижаться тестостерон, что сопровождается проблемами с эрекцией и либидо.