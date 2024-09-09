Названы семь полезных для печени продуктов

Для восстановления печени следует добавить в рацион кефир, капусту, сельдерей, оливковое масло, куркуму, ягоды и цикорий. Об этом в интервью изданию «Доктор Питер» рассказал профессор-токсиколог Михаил Кутушов.

Профессор указал, что капуста способствует освобождению печени от токсинов. Еще этот овощ поможет снизить вес и улучшить состояние кожи. В сельдерее содержится эфирное масло, которое положительно влияет на работу печени. Также оно помогает наладить работу сердца.

«В оливковом масле содержатся ненасыщенные жирные кислоты. Они помогают восстанавливать печень, сердечно-сосудистую систему, защищая организм от окислительного стресса», — отметил Кутушов.

Кроме того, работу печени улучшает куркума. Черника, малина и клюква защищают орган от повреждений за счет содержащихся в ягодах большого количества антиоксидантов.

Кефир нормализует обменные процессы в организме и ускоряет метаболизм, что положительно сказывается на работе печени, резюмировал профессор.

Врач-эндокринолог Олег Сикорский ранее рассказал, что жирная пища усиливает вред от алкогольных напитков. По его словам, тяжелые продукты лучше не использовать в качестве закуски.