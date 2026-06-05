Названы самые вредные виды колбас

При производстве сырокопченой колбасы удаляется часть влаги, поэтому она считается самой вредной для здоровья. Об этом врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина сообщила «Газете.ru» .

Из-за технологии производства сырокопченая колбаса имеет более высокую концентрацию различных веществ, в том числе вредных. Это связано с этапом обезвоживания.

«В 100 граммах такой колбасы может содержаться столько же калорий, сколько в полноценном приеме пищи. Кроме того, в ней много насыщенных жиров и соли», — сказала доктор.

Пищевая ценность салями схожа с сырокопченой колбасой. Хайкина не советовала увлекаться полукопчеными колбасами, какими как сервелат или краковская, потому что хоть в них и меньше жира, его все равно много.

Вареная колбаса менее калорийная, но полезного в ней тоже мало. Эндокринолог объяснила, что в нее добавляют крахмал, муку и разные вещества, поэтому мяса в этом деликатесе может быть немного.

Оптимальным вариантом врач назвала ветчину. В ней меньше жира, больше мяса и проще состав.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова посоветовала не злоупотреблять колбасой. Этот продукт вредит почкам и сосудам.