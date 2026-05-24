Терапевт Чернышова предупредила, что колбасы и полуфабрикаты угрожают здоровью почек и сосудов

Терапевт Надежда Чернышова в интервью aif.ru перечислила продукты, которые могут негативно сказаться на здоровье сосудов и крови. В числе наиболее вредных она назвала полуфабрикаты, копчености, колбасы и сосиски. Врач советует ограничить их употребление и не включать в основной рацион, а рассматривать как редкое лакомство.

Кроме того, по словам терапевта, недостаток овощей и избыток хлеба в рационе могут привести к воспалительным процессам, нарушению работы кишечника, отекам и проблемам с сосудами, отметила «Свободная Пресса».

Гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов добавил, что мочевая кислота может быть опаснее холестерина для сосудов. Она годами кристаллизуется в суставах, откладывается в почках и повреждает сосуды без явных сигналов. В 80% случаев коррекция питания помогает решить проблему, однако в некоторых ситуациях возможны генетические нарушения.

Также Вялов подчеркнул, что недостаток воды может привести к образованию камней и повышенной вязкости крови, а чрезмерное употребление воды (более литра в час) грозит гипонатриемией.