Названы самые вредные для здоровья супы

Супы на наваристых мясных бульонах, содержащие много жира и соли, могут ухудшить состояние при некоторых заболеваниях. Об этом в беседе с aif.ru рассказала диетолог, нутрициолог Софья Кованова.

«Наваристые мясные бульоны, солянка, жирный харчо, сливочные крем-супы с большим количеством соли и насыщенных жиров нежелательны при гипертонии, подагре, заболеваниях ЖКТ и склонности к отекам», — уточнила она.

Такие супы могут лишь ухудшить состояние человека. Лучшим выбором станут легкие супы на нежирном бульоне, содержащим источник белка и клетчатки, или на овощном. Среди таких блюд она назвала уху, куриный суп с зеленью, фасолевый и суп-пюре из брокколи.

Ранее диетолог Ирина Писарева рассказала, что пищевые привычки и когнитивные функции мозга связаны между собой. Избыток сахара в крови, например, может вызвать воспалительные процессы в сосудах и их разрушение, а это уже фактор риска для развития деменции.