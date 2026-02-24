Диетолог Писарева указала на связь между пищевыми привычками и когнитивными функциями мозга

Регулярное употребление сладостей в больших количествах может привести не только к лишнему весу, но и к риску развития деменции. Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рассказала «Вечерней Москве» , что современные исследования подтверждают связь между пищевыми привычками и когнитивными функциями мозга.

По словам Писаревой, ежедневное употребление большого количества сладкого может привести к инсулинорезистентности — состоянию, при котором клетки организма теряют восприимчивость к инсулину. Постоянное потребление сладостей вызывает скачки уровня глюкозы в крови, что заставляет поджелудочную железу активнее вырабатывать инсулин. Со временем нейроны перестают реагировать на него, и мозг испытывает энергетический голод из-за недостатка глюкозы. Это может стать фактором развития деменции.

Кроме того, избыток сахара в крови может вызвать воспалительные процессы в сосудах и их разрушение, что также является фактором риска для деменции. Глюкоза повреждает стенки сосудов, делая их более жесткими и проницаемыми, что ухудшает кровоснабжение мозга и вызывает дефицит кислорода и питательных веществ.

Писарева подчеркнула, что важно контролировать потребление сладкого, чтобы избежать негативных последствий для мозга. Среди наиболее опасных сладостей для мозга она назвала сладкие газировки, соки, конфеты и выпечку из белой муки. Однако если сладкое составляет лишь 10–15% от основного рациона, то организм способен самостоятельно справляться с такой нагрузкой без серьезных последствий для мозга.