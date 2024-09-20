Врач Тен: безалкогольное пиво вредно для поджелудочной железы

Потребление нескольких банок безалкогольного пива в день несет вред для поджелудочной железы и может привести к нарушениям углеводного обмена. Об этом рассказала врач Зарема Тен в беседе с РИА «Новости».

По словам специалиста, такой напиток считается очень калорийным продуктом, он провоцирует резкий скачок инсулина. Регулярное потребление безалкогольного пива грозит возникновением сахарного диабета, сообщила«Свободная пресса».

Кроме того, в подобных напитках все же содержится до 1% алкоголя, отметила врач.

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