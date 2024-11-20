Названы самые полезные для здоровья виды кофе

Международная команды ученых провела исследование, которое выявило значительные преимущества таких видов кофе для здоровья человека, как фильтрованный кофе и эспрессо. Об этом изданию Daily Mail рассказал доктор Пал Маурович-Хорват, директор отделения медицинской визуализации в Университете Земмельвейса в Будапеште.

По его словам, фильтрованный кофе готовится методом пропускания молотых зерен через специальный фильтр. Это положительно влияет на сердечно-сосудистую систему человека. Если в день выпивать четыре чашки такого напитка, то снизится вероятность возникновения артериальных патологий.

Эспрессо, а также приготовленные на его основе латте и капучино, благотворно влияют на работу головного мозга. Как выяснили итальянские ученые в 2023 году, экстракты эспрессо замедляют накопление токсичных белков, связанных с развитием болезни Альцгеймера. Кроме того, кофеин уменьшает воспаление и защищает клетки мозга.

Ранее эксперт по кофе и основатель Nora’s Naturals Нора Тобин рассказала, что зеленый кофе содержит рекордное количество антиоксидантов и позволяет нормализовать уровень холестерина в крови.