Диетолог Тобин рассказала, что зеленый кофе нормализует уровень холестерина

Зеленый кофе, который не подвергался обжарке, имеет рекордное количество антиоксидантов и очень полезен для здоровья. Об этом сообщила Мойка78 со ссылкой на специалиста по здоровью, эксперта по кофе и основателя Nora’s Naturals Нору Тобин.
При обжарке кофе теряет большую часть своих полезных свойств. Поэтому, если варить напиток из зеленых зерен, пользы будет больше.
В частности, такой кофе позволяет нормализовать уровень холестерина в крови. Также он положительно влияет на метаболизм, ускоряя его. Наконец, напиток снижает риск развития рака печени, а также увеличивает продолжительность жизни, подытожила эксперт.
«Superjet идет к нему!» Кологривому расскажут о надежности самолетов в России
Глава Мытищ Юлия Купецкая встретилась с семьями участников СВО
«Все будет радовать глаз». Воробьев — об строительстве новой школы в Климовске
Тендер на реконструкцию теплосетей объявили во Власихе
Выставку картин художника Виктора Попкова открыли в Мытищах
Рухнувший в Крыму мост обещали полностью восстановить
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте