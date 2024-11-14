Диетолог Тобин рассказала, что зеленый кофе нормализует уровень холестерина

Зеленый кофе, который не подвергался обжарке, имеет рекордное количество антиоксидантов и очень полезен для здоровья. Об этом сообщила Мойка78 со ссылкой на специалиста по здоровью, эксперта по кофе и основателя Nora’s Naturals Нору Тобин.

При обжарке кофе теряет большую часть своих полезных свойств. Поэтому, если варить напиток из зеленых зерен, пользы будет больше.

В частности, такой кофе позволяет нормализовать уровень холестерина в крови. Также он положительно влияет на метаболизм, ускоряя его. Наконец, напиток снижает риск развития рака печени, а также увеличивает продолжительность жизни, подытожила эксперт.