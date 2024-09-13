Названы самые опасные для здоровья виды алкоголя

Врач Арсланова: контрафактный алкоголь может привести к слепоте и даже смерти

Любой алкоголь разрушает человеческий организм, но особую опасность представляют поддельные алкогольные напитки, которые могут привести к слепоте и даже отравлению со смертельным исходом. Об этом изданию UfaTime.ru рассказала завотделением медицинской профилактики поликлинического отделения № 2 ГКБ № 5 Уфы Айгуль Арсланова.

По ее словам, контрафактный спирт, или поддельный алкогольный напиток, произведенный без соблюдения стандартов качества и контроля со стороны госорганов, считается самым опасным из видов алкоголя.

«Такой алкоголь часто содержит вредные примеси, такие как метанол, ацетон и другие токсичные вещества. Потребление контрафактного алкоголя может привести к серьезным отравлениям, слепоте, образованию опухолей и в некоторых случаях даже к смерти», — рассказала врач.

Кроме того, его не всегда можно определить, так как контрафакт могут упаковать в виде известных торговых марок, а его вкус и запах будут похожи на оригинальный напиток.

Арсланова добавила, что также опасен метиловый спирт, считающийся одним из самых ядовитых видов алкоголя. И коктейли не лучший выбор, так как разрушают клетки печени. Домашний самогон также может содержать вредные примеси, в частности, альдегиды и сивушное масо.

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