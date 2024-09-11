Врач Неронов: 500 мл пива может привести к поражению множества органов

Алкоголь в дозах, превышающих 40 миллилитров в пересчете на чистый этанол, например, 500 миллилитров пива, может привести к поражению множества органов. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, прежде всего страдают органы пищеварительной системы, при частом употреблении спиртного развиваются алкогольные панкреатиты и гепатиты. Кроме того, серьезно поражаются сердце и головной мозг, сообщил сайт kp.ru.

Такие процессы становятся причиной снижения когнитивных функций работы мозга и возникновения аритмий, отметил Неронов.

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