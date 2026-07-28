Названы простые способы без таблеток избавиться от боли в шее

Врач Энгельгардт: гимнастика и перерывы в работе избавят от напряжения в шее

При работе за компьютером может разболеться шея. Состояние облегчат регулярные перерывы и гимнастика. Об этом заместитель главного врача клиники неврологии и ортопедии, кандидат медицинских наук Галина Энгельгардт сообщила aif.ru .

«Болевой синдром в области шейного отдела позвоночника часто связан с тем, что люди подолгу сидят, работают за компьютером. <…> Перенапряжение мышц шеи может провоцировать головные боли, приступы головокружения, вегетососудистые расстройства», — сказала она.

Доктор посоветовала начать с перерывов в работе каждые 45-60 минут. Это время можно посвятить простым упражнениям, вроде поворотов головы, круговых движений, надавливаний лбом на сложенные ладони.

Энгельгардт напомнила также о необходимости оборудовать рабочее место так, чтобы шея и поясница не перенапрягались. Монитор должен стоять на уровне глаз, локти лежать на столе.

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