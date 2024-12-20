Названы продукты, вызывающие агрессивный рак кишечника

Pronews: добавленные сахара и насыщенные жиры в рационе ведут к раку кишечника

Исследователи выявили возможную связь между диетой, в которой доминируют добавленный сахар и насыщенные жиры, с хроническим воспалением, приводящим к развитию рака толстой кишки. Об этом сообщило издание Pronews.gr .

Исследование провели специалисты Университета Южной Флориды и Онкологический институт больницы общего профиля Тампы.

«Биоактивные липиды — это очень маленькие молекулы, которые поступают из пищи, которую мы едим. То, что мы берем из обработанных пищевых продуктов, нарушает баланс иммунной системы и приводит к хроническому воспалению», — заявил доцент Университета Южной Флориды Ганеш Халаде.

Он отметил, что при этом активно устранять воспаление способны такие продукты, как авокадо, в состав которого входят полезные жиры.

Ученый уточнил, что в ходе исследования изучили более 150 образцов опухолей, взятых у пациентов, применив высокочувствительный метод обнаружения следов липидов. Опухоли содержали избыточное количество молекул, вызывающих воспаление.

Ранее диетолог Софья Елиашевич предупредила, что регулярное употребление переработанных мясных продуктов может привести к гипертонии, сердечно-сосудистым заболеваниям и даже к развитию рака толстой кишки.