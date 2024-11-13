Диетолог Елиашевич предупредила любителей колбасы и сосисок о рисках развития рака толстой кишки

Переработанные мясные продукты могут нанести серьезный вред организму при регулярном употреблении. Так, любители сосисок и колбасы рискую столкнуться с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщила кандидат медицинских наук и врач-диетолог Софья Елиашевич в интервью Life.
Кроме того, повышается вероятность проблем с пищеварением и запоров из-за недостатка пищевых волокон. Колбасно-сосисочные изделия нарушают баланс полезных бактерий в микрофлоре кишечника, в результате это вызывает воспаление, которое в дальнейшем может привести к развитию рака толстой кишки, отметила Елиашевич.
Специалист посоветовала сократить количество потребления переработанного мяса, отдав предпочтение натуральным и полезным продуктам.
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