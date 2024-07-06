Названы продукты, способствующие омоложению мозга

Определенные продукты могут помочь омолодить мозг и сохранить его здоровье. Об этом рассказал психиатр и нейробиолог из Гарварда Ума Найду в интервью CNBC .

По словам врача, сохранить здоровье мозга помогут три типа нейропротекторных питательных веществ: антиоксиданты, витамины группы B и полиненасыщенные жирные кислоты.

«Если вы едите яйца, обязательно добавьте куркуму с щепоткой черного перца, чтобы оптимизировать воздействие на здоровье мозга», — уточнил медик.

Найду добавил, что жирными кислотами омега-3 богата рыба: анчоусы, сардины и лосось. Поэтому употреблять ее стоит как минимум два раза в неделю.

Кроме того, омега-3 в большом количестве содержатся в семенах чиа и кунжута, грецких орехах и льняном семени.

Ранее врач рассказала, как пища влияет на эмоциональное состояние человека. По словам эндокринолога Зухры Павловой, избыток жирной пище в рационе повышает тревожность. Кроме того, она разрушает кишечные бактерии и фактически переворачивает работу кишечника.