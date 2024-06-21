Врач Павлова: избыток жирной пищи в рационе вызывает тревожность
Избыток в ежедневном рационе еды, насыщенной жирами, способен вызвать тревожные состояния. Об этом рассказала доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова, сообщила «Российская газета».
По словам специалиста, также подобная пища разрушает кишечные бактерии и фактически переворачивает работу кишечника. Это удалось выяснить в ходе эксперимента с грызунами, сообщил сайт aif.ru.
Кроме того, переизбыток жиров отражался и на работе мозга крыс. У них наблюдалась более высокая экспрессия генов, участвующих в выработке нейромедиатора серотонина, отметила Павлова.
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