Названы продукты с вызывающим рак микропластиком

Микропластик при попадании в организм может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Владелица бизнеса и активистка по борьбе с пластиком Беатрис перечислила 10 популярных продуктов и напитков с его высоким содержанием. Об этом сообщило издание Daily Mail .

Речь идет о крошечных полимерных фрагментах, которые могут проникать в отдельные клетки и ткани основных органов, нарушать клеточные процессы и даже повреждать ДНК. По словам активистки, микропластик в высоких дозах содержится в морепродуктах, морских водорослях и необработанной морской соли.

«Количество микропластика в океане удваивается каждые шесть лет, и все это попадает в наши морепродукты», — сказала она.

Кроме того, микроскопические частицы пластика находятся в обработанных молочных продуктах, в частности, порошковом сыре, пакетиках с детским пюре из овощей и фруктов, а также в тунце, чечевице и фасоли, которые готовятся в тех же пакетах, в которых продаются.

Нейлоновые чайные пакетики также опасны, как и обработанные мясные продукты. Пиво в пластиковых бутылках и мед в этом плане не исключение.

Ранее в России студентка из Новосибирска разработала технологию утилизации неперерабатываемого пластика с помощью селективной восковой моли.