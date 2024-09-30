В России научили моль утилизировать пластик

Студентка Новосибирского государственного технического университета НЭТИ разработала технологию утилизации неперерабатываемого пластика с помощью селективной восковой моли. Об этом сообщили на сайте вуза.

Главная особенность ее стартапа — искусственное создание линии насекомых, которые будут есть пластик. По разработанной студенткой технологии эту задачу можно реализовать за пять генераций.

«Создание ферм насекомых — это новый экологичный и, самое главное, дешевый способ утилизации пластика с точки зрения его реализации», — заявила автор проекта.

Сейчас в России пластик утилизируют, используя термический метод. Минус в том, что при горении выделяются вредные газы и токсичные вещества, способствующие созданию парникового эффекта.

Автор проекта отметила, что большая восковая моль в природе является вредителем медоносных плеч. Но воск, по ее словам, очень схож по своей химической структуре с пластиком, поэтому и возникла такая теория. Помимо пользы от утилизации полимеров существует еще один положительный момент — возможность использования в производстве биогелей продуктов жизнедеятельности моли.

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