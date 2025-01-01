Сегодня 13:35 Новогоднее похмелье: топ-5 народных средств для утра 1 января Нарколог Ковтун рассказал, к чему может привести затяжное похмелье 1 января 0 0 0 Фото: Lutz Wallroth/imageBROKER.com / Global Look Press Здоровье

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Новый год — время радости, веселья и, конечно, застолий. Однако после бурной ночи с обильными возлияниями утро 1 января может быть омрачено похмельем. Что сделать, чтобы избежать неприятных последствий, и как избавиться от похмелья, если оно все же оказалось неизбежным, выяснил 360.ru.

Как избавиться от похмелья: топ-5 средств Похмелье зависит от индивидуальных особенностей организма. Если человек не привык к алкоголю и употребляет его нечасто, то даже маленькие дозы могут привести к слабости, потливости и плохому самочувствию. Зачастую и бокал красного вина, которое считается полезным, повышающим гемоглобин, вызывает головную боль, рассказал 360.ru нарколог и врач-психиатр Александр Ковтун. «Главный совет, чтобы предотвратить похмелье, — не употреблять алкогольные напитки, которые вызывают головную боль. Наверняка каждый взрослый человек уже понял, какие напитки на него действуют таким образом. Ему вряд ли нужны дополнительные советы в этом вопросе», — отметил специалист. Сам алкоголь — это токсикант. Чем больше доза, тем хуже человеку потом. «Если человек готов выпивать, то он, скорее всего, готов и к последствиям. Я не говорю о подростках и малоопытных людях», — объяснил Ковтун.

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Рассмотрим топ-5 народных средств от похмелья, если оно все же случилось. Овсяной отвар Вместо овсяного отвара еще можно просто сварить жидкую кашу. Овсянка подействует на стенки слизистой желудка обволакивающе, благодаря чему алкоголь частично перестанет всасываться через желудок в кровь. Овес будет препятствовать обезвоживанию, нормализует работу ЖКТ. Какао на воде Детский напиток помогает в борьбе с последствиями недетского занятия утром. В какао содержится много магния, который поможет нормализовать работу сердечно-сосудистой системы. Куриный бульон Богатый на аминокислоты бульон из куриных костей тоже поможет организму быстро восстановиться.

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Квас, капустный или огуречный рассол В рассолах не должно быть уксуса. Напитки останавливают обезвоживание организма, насыщают его витаминами группы В и С. Аспирин и адсорбенты Старый добрый способ преодолеть похмелье — выпить аспирин. Он поможет справиться с головной болью, будет разжижать кровь, препятствовать обезвоживанию. Но лекарство лучше не употреблять людям с проблемами с желудком, а частый прием следует согласовать с врачом. Из адсорбентов можно принять активированный уголь, полисорб, энтеросгель — они устранят такие неприятные симптомы, как тошнота, рвота, головная боль, за счет выведения шлаков и токсинов из организма. При легком похмелье можно просто принять контрастный душ, который вернет силы и взбодрит. Если же вам очень плохо и симптомы не проходят, лучше вызвать скорую помощь. У медиков есть специальные физрастворы для капельниц, которые восполнят дефициты питательных веществ и витаминов, благодаря чему организму будет легче восстановиться. Как не допустить похмелья 1 января Конечно, лучше не допустить проблему, чем бороться с ее последствиями. Вот несколько советов, как действовать до и во время вечеринки, чтобы чувствовать себя хорошо.

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Прежде чем пить спиртное, стоит перекусить. Еда в желудке поможет замедлить всасывание алкоголя в кровь. Отдайте предпочтение продуктам, богатым белками и углеводами, например нежирному мясу, рыбе, овощам и фруктам. Можно съесть немного сложных углеводов, таких как рис или паста, чтобы обеспечить организм энергией. Во время самой вечеринки не забывайте пить воду. Алкоголь вызывает обезвоживание, поэтому важно поддерживать водный баланс. Старайтесь чередовать алкогольные напитки с безалкогольными, избегать коктейлей с большим количеством сахара: они могут усилить опьянение. После вечеринки продолжайте пить воду и употреблять легкую пищу. Не перегружайте желудок тяжелой едой, дайте ему отдохнуть. Если чувствуете себя плохо, попробуйте выпить бульон или съесть что-то легкоусвояемое, например банан. Старайтесь не понижать градус напитков. Если начали пить крепкий алкоголь, запивать его пивом — плохая идея. Дело в том, что крепкое спиртное расширяет поры, из-за чего более легкий напиток беспрепятственно проникнет в кровь, а оттуда — в мозг. Кроме того, ферменты после водки или виски могут не среагировать на пиво, из-за чего будет грозить отравление токсинами.

Фото: Jens Kalaene/dpa / Global Look Press

Как правильно закусывать и чем Во время застолья важно не перегрузить желудок и печень. Постарайтесь придерживаться некоторых правил. Так, жирные и тяжелые блюда могут вызвать перегрузку печени и поджелудочной железы, что приведет к ухудшению самочувствия. Лучше отдать предпочтение легким закускам: овощам, фруктам, нежирному мясу или рыбе. Они помогут организму легче справиться с алкоголем. Какой алкоголь смешивать нежелательно «У науки нет данных о том, что какие-то алкогольные напитки нельзя смешивать. Просто человек сам понимает, что если он будет смешивать, то вероятность пищевого расстройства возрастает», — рассказал Ковтун.

Фото: Jens Kalaene/dpa / Global Look Press

Однако есть правила, которые стоит упомянуть. Не следует пробовать смешивать следующие алкогольные напитки, если не хочется получить утреннее похмелье: Пиво и вино. Пиво — это продукт зерновых культур, а вино — винограда.

Интересно Допускается после пива выпить немного виски, а после вина — бокал коньяка. Допускается после пива выпить немного виски, а после вина — бокал коньяка.

Пиво и водка, или русский ерш.

Интересно Если хочется запить крепкий алкоголь, лучше выпить воды без газа. Если хочется запить крепкий алкоголь, лучше выпить воды без газа.

Красное вино и водка;

Текила и пиво;

Коньяк и водка;

Шампанское и водка;

Коньяк и виски;

Ликер и коньяк. Каких коктейлей нужно избегать: «Пина Колада»;

«Б-52»;

«Кровавая Мэри»;

«Лонг Айленд»;

«Маргарита»;

«Секс на пляже»;

«Куба Либре». В перечисленных коктейлях часто встречается сочетание сладкого и спиртного, алкогольные напитки из разного вида спирта (зерновых, ягодных и других) с добавлением соков, сладкой газировки, кофеиносодержащих компонентов, что дает серьезную нагрузку на печень, поджелудочную железу, нервную систему и сердце.

Фото: Jens Kalaene/dpa / Global Look Press

Сколько обычно длится похмелье после новогодней ночи Длительность похмелья зависит от количества выпитого, веса человека и организма. В среднем оно сохраняется от 24 до 48 часов. Похмелье — это время, когда алкоголь выводится из организма. На быстроту процесса влияют возраст, пол, состояние здоровья, гены: У мужчин алкоголь выводится быстрее, чем у женщин;

Из организма людей с лишним весом алкоголь выводится быстрее, чем у людей с нормальным весом;

Молодой организм быстрее выводит алкоголь, чем пожилой;

Из организма людей с хроническими болезнями алкоголь выводится медленно. Чем опасно длительное похмелье Похмелье человека, который выпивает нечасто, и похмелье страдающего алкогольной зависимостью — разные состояния. У зависимых пациентов после веселого застолья наступает абстинентный синдром — признак второй стадии алкоголизма, учточнил Ковтун.

Фото: Ingram Images / Global Look Press

Он характеризуется: психическими (тревога, страх, беспокойство);

неврологическими (дрожь в руках, тремор);

соматическими симптомами (повышенное артериальное давление, повышенная потливость, учащенный пульс). «Эти симптомы обычно исчезают после того, как человек выпьет. Он быстро восстанавливается и даже становится работоспособным. Если же человек не имеет зависимости, то после добавки в похмельном состоянии ему станет еще хуже», — объяснил нарколог. После длительного запойного состояния не рекомендуется резко прекращать пить: могут возникнуть нарушения сна, тревога, страх, бред.

Фото: Ingram Images / Global Look Press

«Эти состояния возникают в результате тяжелейшего замедления обмена веществ: витамины не всасываются, возникает их недостаток (прежде всего В1 — его используют при лечении белой горячки в комплексной терапии), пропадает аппетит, соответственно, питательные вещества почти не поступают в организм. На этом фоне и формируется белая горячка или алкогольные галлюцинации — зрительные или звуковые», — добавил специалист. Чем же опасно похмелье? Во-первых, в результате обезвоживания кровь сгущается, интоксикация запускает процесс образования тромбов, что в запущенном случае может привести к смерти. Более того, при длительном похмелье у человека обостряются все хронические болезни. Первый удар берут на себя ЖКТ, сердце, нервная система, поджелудочная железа. Возникает риск развития язвы, желудочного кровотечения, печеночной недостаточности.