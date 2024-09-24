Названы продукты, необходимые в рационе людей после 35 лет

Врач Волкова: после 35 лет нужно включить белковые блюда в каждый прием пищи

Людям после 35 лет необходимо увеличить в рационе количество легкоусвояемого белка, чтобы уберечь себя от потери мышечной массы и сил. Об этом РИА «Новости» рассказала завотделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.

Специалист пояснила, что с возрастом начинает развиваться такое состояние, как саркопения. При нем запускаются атрофические дегенеративные изменения скелетной мускулатуры, которые приводят к постепенной потере мышечной массы и силы.

«В данном случае необходимо обратить особое внимание на потребление белковых продуктов, они должны присутствовать в рационе», — отметила врач.

Волкова уточнила, что на завтрак можно употреблять творог и яйца. При этом объяснила, что сырники и запеканки, то есть термически обработанный творог, больше относится не к белкам, а к углеводам.

На обед и ужин два или три раза в неделю можно готовить красное мясо, а в остальных случаях предпочтение отдать рыбе или птице. И не забывать, что белок лучше усвоится, если они будут приготовлены в виде котлет или тефтелей, то есть из фарша.

Если же говорить о способе приготовления, то предпочтение нужно отдать отвариванию, запеканию под фольгой, чтобы не образовалась корочки, или на готовить на пару.

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