Врач Иванов предупредил, что дефицит марганца может привести к остеопорозу и раздражительности

Марганец является одним из микроэлементов, который играет важнейшую роль в поддержании здоровья. Несмотря на то, что он требуется в небольших количествах, он необходим для обмена веществ, формирования костей и функционирования нервной системы. Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов рассказал «Известиям» , какие последствия могут возникнуть из-за недостатка или избытка этого элемента в организме человека.

По словам врача, марганец необходим для нормальной работы ферментов, участвующих в метаболизме углеводов, аминокислот и холестерина. Он также защищает клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами, играет ключевую роль в синтезе белков и преобразовании пищи в энергию.

Кроме того, этот микроэлемент участвует в минерализации костной ткани и синтезе коллагена, что способствует укреплению костей и поддержанию подвижности суставов. Марганец также регулирует передачу нервных импульсов и синтез нейромедиаторов, таких как дофамин и серотонин, оказывая влияние на настроение и когнитивные функции.

Иванов подчеркнул, что организм не способен сам вырабатывать марганец, и его необходимо получать из пищи или добавок. Основными источниками марганца являются растительные продукты: крупы, орехи, бобовые, зеленые листовые овощи и чай.